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فن

بنظارة شمس.. أمير كرارة ينشر صورة جديدة .. شاهد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:19 م
أمير كرارة
أمير كرارة
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شيماء عبد السلام
نشر النجم أمير كرارة صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر  أمير كرارة في الصورة بإطلالة صيفية ونظارة شمس .

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان أمير كرارة مع الصورة ، وجاءت التعليقات كالتالى:  "الفنان المحترم بزيادة " 
_" عم الناس "
 _ " باشا مصر " 


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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

تدور أحداث مسلسل " الاختيار "  حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

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A post shared by Amir Karara ابو سليم (@karara.amir) on

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