من غير ما تخلعها.. حيلة لتناول الطعام بكمامة كورونا.. فيديو

أصبح ارتداء الكمامة فى الفترة الأخيرة من الإجراءات الأساسية التى تساعد فى الوقاية من كورونا، وتساعد في تجنب عدوى الكثير من الأمراض.. ولكن فى بعض الأحيان لا يستطيع الإنسان الالتزام بارتداء الكمامة طوال الوقت خاصة عند تناول الطعام والشراب مما يجعله عرضة للإصابة بكورونا خلال هذا التوقيت.





عرض موقع "food.ndtv " حيلة ابتكرتها فتاة أجنبية تساعد فى تناول الطعام والشراب دون خلع الكمامة وحازت على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى.





وتعتمد الحيلة على إحضار 2 كمامة طبية عادية ويتم ارتداء الأولى وتثبيتها على الفم وتغطي جزء بسيط من الفم "الشفاه العليا.





و ترتدي الكمامة الأخرى على الجزء السفلي من الفم والذقن، وعندما تفتح الفم للطعام ستجد الأمر سهل وبسيط ولن تحتاج لخلع الكمامة.