زعيم كوريا الشمالية يأمر بتوسيع نطاق رماية المدفعية.. فيديو

عرضت فضائية الآن تقريرا رصد تكليفات الزعيم الكورى الشمالى بتطويرات لتوسيع نطاق رماية المدفعية.









وكشفت صحيفة ديلي أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمر مؤخرا بتوسيع نطاق الرماية المدفعية العامة في دايوون بمنطقة سادونج في العاصمة بيونج يانج، وهو موقع رئيسي لاختبار المدفعية.









كما ان الزعيم الكورى الشمالى فى 17 يوليو أصدر أمرا إلى ساحة الرماية العامة للمدفعية في 6 يوليو، وأعطى تعليمات لكتائب البناء العسكرية بالانضمام إلى القوات وتوسيع نطاق الرماية من أجل تطوير فني وتوسعة جغرافية.









هذه الأوامر الجديدة تأتي تماشيا مع سياسات كيم الساعية لتهديد جيران كوريا الشمالية من خلال قدرات المدفعية، عبر إنتاج كمية أكبر من مختلف أسلحة المدفعية الجديدة واختبارها.









يظهر الأمر هوس كيم الشديد بالمدفعية، حيث يبدو أنها محاولة لرفع وتحسين قدرات كوريا الشمالية عبر تعزيز قوتها العسكرية في حال تم تنفيذ أي عمل عسكري ضد كوريا الجنوبية.



