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اقتصاد

الدولار يسجل 15.92 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الجمعة 24-7-2020

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:01 م
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية  فى مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 24 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.92 جنيها للشراء و 16.02 جنيها للبيع. 

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وسجل سعر اليورو 18.32 جنيها للشراء و18.58 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.13 جنيها للشراء و 20.40 جنيها للبيع .

وسجل الفرنك السويسرى 17.02 جنيها للشراء، و 17.22 جنيها للبيع .

وسجلت كورنا سويدية عند 1.78  جنيها للشراء  و1.81 جنيها للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.87 جنيها للشراء و 15.01 جنيها للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيها للشراء و2.29 جنيها للبيع.
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