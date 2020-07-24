إسرائيل تستقبل 34 مهاجرا جديدا من إثيوبيا

استقبلت إسرائيل، أمس الخميس، 34 مهاجرا جديدا من إثيوبيا "يهود الفلاشا" لينضموا إلى 411 مهاجرا قادما من مختلف دول العالم.





ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزيرة الهجرة والاستيعاب قولها: "حان وقت إنهاء معاناة كل أولئك الذين ينتظرون في معسكرات الانتقال في إثيوبيا وجمع شملهم مع بقية عائلاتهم هنا في إسرائيل.. قريبا، وبالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء، سأقدم مذكرة لتعجيل عملية الهجرة وإغلاق المعسكرات.



