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أخبار العالم

إسرائيل تستقبل 34 مهاجرا جديدا من إثيوبيا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:33 م
مهاجرين من يهود الفلاشا
مهاجرين من يهود الفلاشا
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عرفة البنداري
استقبلت إسرائيل، أمس الخميس، 34 مهاجرا جديدا من إثيوبيا "يهود الفلاشا" لينضموا إلى 411 مهاجرا قادما من مختلف دول العالم.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزيرة الهجرة والاستيعاب قولها: "حان وقت إنهاء معاناة كل أولئك الذين ينتظرون في معسكرات الانتقال في إثيوبيا وجمع شملهم مع بقية عائلاتهم هنا في إسرائيل.. قريبا، وبالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء، سأقدم مذكرة لتعجيل عملية الهجرة وإغلاق المعسكرات.

ومن جهته قال رئيس الوكالة اليهودية، يتسحاك هرتسوج: "أهنئ المهاجرين الجدد على وصولهم إلى إسرائيل وتحقيقهم للحلم الصهيوني بالوصول إلى القدس بعد سنوات طويلة من الانتظار في المعسكرات بأديس أبابا.
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