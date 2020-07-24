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حوادث

قاله يا عاطل.. حبس مريض نفسي 4 أيام قتل والده بالمنيا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:32 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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ايمن رياض

أمرت نيابة بندر المنيا بإشراف المستشار تامر مطيع المحامى العام لنيابات جنوب المنيا بحبس المتهم بقتل والده بأحد أحياء مدينة المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة .


وشهدت منطقة شاهين جريمة قتل بشعة إثر قيام عاطل بقتل والده طعنا بالسكين عقب مشاجرة نشبت بينهما .


البداية بتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة بين شاب ووالده بأحد الأحياء غرب مدينة المنيا، انتهت بمقتل الثانى طعنا بسكين.


على الفور أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم .


وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية أفادت بأن مشادة كلامية وقعت بين الابن ويدعى "م.ا" 38 عاما، عاطل، وبين والده ويدعى "ا.ع" 64 عاما بالمعاش، على خلفية رفض الثانى المجنى عليه إعطاءه مصاريف شخصية له، ما أدى لحدوث مشاجرة بينهما انتهت بقيام الابن بطعن والده، بسكين مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته .


وقد تمكن فريق البحث من ضبط المتهم بارتكاب الواقعة والذى قرر فى المحضر المحرر فى الواقعة أن والدى دائما يعايرنى أننى لا أعمل ولا أصرف على المنزل، وأن أشقائي الصغار هم من يعملون ويساعدونه فى مصاريف المنزل.


وأفادت التحريات الأولية التى أجرتها إدارة البحث الجنائى، بأن المتهم يعانى اضطرابات نفسية ويعاني من مرض نفسي، وأنه كان دائم الشجار مع والده المجني عليه.


تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم والتحفظ عليه بقسم الشرطة وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق، والتى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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