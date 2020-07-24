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أخبار العالم

إصابات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 4 ملايين

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:48 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ 4 ملايين إصابة.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 4,205,499 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 147,878 ألف حالة وفاة.

وبلغ عدد الاصابات بالفيروس حول العالم 15,802,717 مليون إصابة، فيما قضى الفيروس على حياة 639,228 ألف إصابة، وتعافى منه 9,630,736 مليون شخص.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فيما حلت البرازيل في المركز الثاني من حيث الدول الأكثر إصابة بالفيروس حيث سجلت 2,303,661 مليون إصابة، ثم الهند بإجمالي 1,337,021 مليون إصابة.

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