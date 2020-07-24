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أستاذ تاريخ: الرئيس السيسي أعاد سياسات ثورة يوليو بطريقة مختلفة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:11 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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حمزة شعيب
قال  عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، إن  الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد سياسات ثورة يوليو بطريقة مختلفة لحفظ كرامة المصريين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع الدسوقي خلال مداخلة هاتفية مع  الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" والمذاع عبر قناة "النهار"،:"  كل من أضير من سياسات الرئيس جمال عبدالناصر ساهم في حملات تشويهه، وعلى رأس هؤلاء الإخوان والإقطاعيين ورؤساء الأحزاب".

وأكمل:"حادث المنشية بنى خصومة قوية بين عبد الناصر والإخوان، لافتا إلى أن عبدالناصر دائما كان يدافع عن كرامة المصريين، وأنه شارك في ثورة 23 يوليو ليس طمعا في شيء وإنما لحفظ الانحياز للشعب".

ونوه إلى أن شعارات «حرية وكرامة وعيش» من شعارات ثورة 23 يوليو، وتم ترديدها في 25 يناير و30 يونيو وهذا يعني أن الشعب حُرم من هذه الأشياء بعد رحيل عبد الناصر، ولهذا خرج المصريون للمطالبة بها مرة أخرى.

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