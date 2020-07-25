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منوعات

فيروس علماني يدعو للإلحاد.. واعظ إيراني يثير السخرية بتصريحات غريبة عن كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 01:22 ص
عباس موسوي
عباس موسوي
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عزة عاطف
فجر واعظ إيراني موجة من السخرية على مواقع التواصل بعد تصريحات غريبة وصف فيها فيروس كورونا بأنه "علماني".

أثار الواعظ الديني «عباس موسوي» جدلًا واسعًا وسخرية في مدينة «قم» التي سجلت أول حالات إصابة بفيروس كورونا في إيران فبراير الماضي.
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قال موسوي في تصريحاته أمس الجمعة بأن كورونا "فيروس علماني يحاول أن يقود البلدان الدينية إلى الإلحاد"،

وأكد أنه رغم وجود دعوات لمنع مراسم العزاء في شهر محرم بذريعة الحد من تفشي الفيروس "إلا أننا سنقيم هذه المراسم، مع نفس الحماس والتقيد بالبروتوكولات الصحية".

تأتي تصريحات موسوي على خلفية القرارات السابقة بشأن غلق المراقد الدينية، وقد أثارت تصريحاته موجة من السخرية بين المواطنين الإيرانيين.

وكتب أحد المغردين عبر تويتر ساخرًا: "إذا كانت هذه النسخة الوراثية من فيروس كورونا علمانية، فيجب أن يكون ابن عمه الآخر فيروس الإنفلونزا متدين".
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