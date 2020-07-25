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ثقافة

حكايات من زمن فات.. قصة زواج نزار قبانى من حب عمره بعد رفضه مرتين

السبت 25/يوليه/2020 - 10:26 ص
نزار قبانى
نزار قبانى
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طارق موسى

كثيرة هى الحكايات والأسرار فى حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، التى غالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافى والإبداعى، ويحاول "صدى البلد" من خلال هذا الباب "حكايات من زمن فات" تسليط الضوء على  المواقف والكواليس التى أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.



ومن بين هؤلاء الشاعر الكبير نزار قبانى، والذى نستعرض فى هذا التقرير حكايات علاقته النسائية المتعددة حتى زواجه من حب حياته بلقيس.



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مرّت في حياة الشاعر نزار قباني الكثير من النساء، اذ إنه تزوج من زهراء أقبيق، وأنجبت له ابنة تدعى هدباء، وتوفيق الذي توفي عام 1973 وكان طالبًا بكلية طب جامعة القاهرة في السنة الخامسة، والذي ترك الأثر الكبير في حياته، وقد نعاه نزار بقصيدة "الأمير الخرافي توفيق قباني".


 وفي عام 1970، تزوج نزار قباني مرة ثانية من سيدة عراقية اسمها بلقيس الراوي التي كانت حب حياته، فما إن التقى بلقيس حتى أحبها من النظرة الأولى وتقدّم لخطبتها في عام 1962، إلا أن عائلتها رفضت لما تسمع عن نزار من أنه شاعر النساء والغزل والحب، ولكن نزار بقي على حبه وتقدم لها مرة ثانية بعد سبع سنوات وتزوجا وعاشا في بيروت، وأنجبت له زينب، وعمر، لكنّ فرحته لم تكتمل، حيث كانت ضحية تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981، وكتب نزار لها قصيدة "بلقيس"، والتي تعتبر من أروع قصائد الرثاء في الشعر العربي.

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