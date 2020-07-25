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حوادث

ارتكبوا 14 حادثا.. سقوط عصابة سرقة هواتف المواطنين في الجيزة

السبت 25/يوليه/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، في ضبط عناصر تشكيل عصابى إرتكبوا 14حادث سرقة هواتف محمولة من المواطنين بالجيزة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطليّن – لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالطرق العامة بإستخدام دراجة نارية "مستأجرة" مُتخذان من دائرة قسم شرطة الجيزة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (14) واقعة بذات الأسلوب بدائرة القسم.

وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها ، وكذا ضبط (مالك محلات دراجات نارية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) لقيامه بتأجير الدراجات النارية للمتهمان وعلمه بإستخدامها فى إرتكاب تلك الوقائع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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