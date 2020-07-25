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محور سمالوط بالمنيا.. مشروع قومي عملاق.. ثالث المحاور على النيل يسهل حركة التنقل والتجارة بين محافظات الصعيد

السبت 25/يوليه/2020 - 05:15 م
صدى البلد
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ايمن رياض

- محور سمالوط أكبر مشاريع المحافظة يشمل 32 كوبري بتكلفة مليار و450 مليون جنيه 

-يربط بين الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان)
يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة فى المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية استراتيجيه .


مشروعات قومية وعمل يجري على قدم وساق لإنجاز محور سمالوط سمالوط على النيل شمال المنيا والذي يعد احد اهم المشروعات القوميه العملاقه وهو ثالث محور على النيل بمحافظة المنيا بعد محورى ملوى وبنى مزار

وتصل التكلفة الاستثماريه للمحور مليار و450 مليون جنيه وانشأ المحور بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى اطار خطة
تطوير الطرق بالدوله.


ويشمل المحور 32 كوبرى منها كوبرى اعلى نهر النيل وكوبرى أعلى السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلى 16 نفقا على الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وكذلك 2 بربخ على المجارى المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كيلو مترا .



ويعد محور سمالوط  أحد أهم وأكبر المشاريع فى قطاع النقل بالمحافظة، حيث سيربط بين الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعى (القاهرة -أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالى 26 كم وعرض 21 مترا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.450 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا.


كما سيساهم محور سمالوط  فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بطريق "القاهرة- أسيوط"الصحراوى الغربى، عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى "القاهرة –


أسوان" شمال مدينة سمالوط، من خلال ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفرالوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، لافتا أن الطريق الصحراوى الغربى سيساهم فىتسهيل حركة التنقل والتجارة بين محافظات الصعيد.


ومحور سمالوط، هو المحور الثالث بعد محورى بنى مزار وملوى، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة فى المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية استراتيجيه .

ومن جانبه قال اللواء أسامةا لقاضي محافظ المنيا،انه تابع نسب التنفيذ في محور سمالوط الحر علي النيل والذي يعد احد اهم واكبر المشروعات القوميه بالمحافظه وعقب مشاهدة اعمال التنفيذ ميدانياعلي الواقع، تم التنسيق مع وزارة النقل، والتي افادت انه سيتم تنفيذ جميع المطالع
والمنازل والمدرجه بالمخطط التفصيلي للمحور والتي سيكون لها أهمية كبيرة في ربطالكتلة السكنية الغربية والشرقية للمركز.


ياتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات ريس الجمهوريه حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تكون مشروعات وسائل النقل الحديثة والمنظومة الجديدة للمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، متكاملة الجوانب لتصبح، ليس فقط للربط والتنقل، بل بمثابة شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين على مستوى رقعة الدولة بالكامل، ولتوفير الوسائل التنموية من تسهيل للحركة وتعزيز معدلات التجارة والتصنيع والزراعة والتوسع الافقي بمفهومه الشامل


واكد المحافظ ان وزاره النقل ستقوم بتنفيذ  المخطط التفصيلى للمحور والذى يتضمن جميع المطالع والمنازل المدرجة بالمخاطر نفسه، موضحا ان محور سمالوط الحر سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراويالغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي "القاهرة – أسوان" شمال مدينة سمالوط، من خلال ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود

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