هل تجزئ البقرة أو الجاموسة المعلوفة لـ الأضحية إذا كانت أقل من عامين؟.. الإفتاء تجيب

قال الشيخ عبج الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر أن المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة قالوا إنه لا يجزئ في الأضحية من البقر والجاموس أن تكون أقل من سنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم { لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن } رواه مسلم ، والمسنة من البقر والجاموس هي "ماله سنتان ودخل في الثالثة"، فلا تجزئ حتى وان كانت أسمن من التي لها سنتان، لأن الأضحية منها جزء تعبدي ومنها جزء معقول المعني، وهذا من التعبدي ، ولو كان المقصود هو اللحم فقط لم يكن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة بأن يذبح مكانها أخرى .





وأضاف الأطرش ردا على سؤال يقول صاحبه: "هل البهيمة السمينة والمعلوفة من البقر والجاموس إذا كانت أقل من سنتين تجزئ في الأضحية؟" قائلا: لو كان المقصود اللحم فقط لأجزأ المرء أن يشتري لحما من الجزار ويتصدق به بدلا من الذبح، ولكن لا يجوز لذلك أيضًا ، قال تعالى { لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم } .





وتابع : في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذبح رجل أضحيته قبل الصلاة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبح مكانها أخرى.





وقَالَ له " تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ ". قَالَ : فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي ؟ قَالَ : " نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ".رواه البخاري ومسلم، فأنت ترى أن الرجل معه جذعة خير من شاتين، ومع ذلك قال له لا تجزئ عن أحد بعدك، ولو كان المقصود اللحم لقال له تكفي إذ أنها أفضل من شاتين .





وقال الأطرش: يكفيك لتطمئن لصحة ذلك أن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهم الفقهاء الذين تنعقد عليهم الخناصر، لم يعتبروا كثرة اللحم مع عدم اكتمال السن ، فمن نريد بعدهم، إذا كانوا هم لا يحسنون العلل والقياس والفتوى .