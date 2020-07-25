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فن

لطيفة تحتفل بعيد الجمهورية التونسية الـ 63

السبت 25/يوليه/2020 - 06:45 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
 نشرت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها بموقع تويتر مقطع من أغنيتها "أهيم بتونس الخضراء بمناسبة عيد ميلاد الجمهورية التونسيية ال 63 

".وعلقت :" عاشت تونس حره مستقله الذكرى الـ 36 لعيد الجمهورية التونسية


وكانت أعلنت لطيفة، من خلال فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" عن موعد طرح كليب أغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب  

وقالت لطيفة إنها خلال أيام سوف تطرحها عبر قناتها على يوتيوب وأنها تهديها لكل جمهورها الذى حضر مهرجانات تونس العام الماضى

وطرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي


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