بعد ضبط خلية إخوانية بالإسكندرية.. أحمد موسى: 200 موقع و15 قناة تعمل ضد الدولة

قال الإعلامي احمد موسى، إن خلايا جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف نشر فيديوهات مفبركة من أجل نشر الفوضى وهز أركان الدولة .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" عناصر الإخوان اعترفوا بأنفسهم انهم تلقوا تكليفات من عناصر الإخوان في تركيا وقطر لإنتاج فيديوهات مفبركة لهدم مؤسسات الدولة".





ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن "200 موقع و15 قناة تابعة للإخوان، تعمل ضد الدولة المصرية والشعب المصري ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الاخوان يحترفون فبركة الفيديوهات في مختلف القضايا".



