AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. الآلاف يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برحيله

السبت 25/يوليه/2020 - 09:39 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
اتخذت الشرطة الإسرائيلية اجراءات تأمينية مشددة في محيط مقر إقامة نتنياهو في القدس بسبب تجمع الآلاف من المتظاهرين أمام منزله.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وقوع اشتباكات بين مؤيدي نتنياهو والمتظاهرين المحتجين ضده، وقام مؤيدون بالاعتداء بالضرب على المحتجين.
في السياق ذاته، تجمع أكثر من 3500 شخص في ميدان باريس بوسط القدس احتجاجا على فساد نتنياهو، بحسب ما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية.

ويرفع المتظاهرون الذين يبيت بعضهم في الشوارع أمام منزل نتنياهو، لافتات تطالبه بالرحيل بسبب فشله في التعامل مع أزمة فيروس كورونا بالإضافة إلى قضايا الفساد التي يواجهها أمام القضاء.
وأعلنت إسرائيل اليوم إصابة 1770 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم الجمعة بالإضافة إلى تسجيل 375 أخرى اليوم، هو ما يكشف التفشي الجديد للفيروس.

وأبلغت الشرطة الإسرائيلية عن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا وسط المتظاهرين، فيما قالت تقارير أجنبية إن إسرائيل باتت تحتل المركز السادس عالميا في معدل تفشي فيروس كورونا بالنسبة لعدد سكانها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتظاهرون يحاولون اقتحام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي

إسرائيل تشتعل.. مظاهرات حاشدة تطالب برحيل نتنياهو ومحاولات لاقتحام مقر إقامته.. المتظاهرون يقطعون خط القطار الخفيف.. وشلل مروري في وسط القدس المحتلة

المتظاهرون ينامون أمام منزل نتنياهو.. لن نرحل حتى يرحل

نتنياهو بين بدء المحاكمة واشتعال التظاهرات.. هل تتسبب الكمامات في سجن رئيس وزراء إسرائيل؟.. وبيبي وترامب وجهان لعملة واحدة أمام المعارضين

شاهد.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أمام منزل نتنياهو

إشارة إلى إمكانية اغتياله.. متظاهرو اليمين الإسرائيلي يتغنون بقاتل رابين أمام منزل نتنياهو

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن عقار إنترفيرون لـ علاج فيروس كورونا

الأزهر يكشف عن أفضل عمل صالح في العشر من ذي الحجة

تخفيض 20% من رسوم التصالح والمخالف في القائمة السوداء.. مقترح برلماني لسد غرامات البناء

لا مجال للمتربصين.. كبار العلماء: اختلاف الأزهر والبرلمان على مشروع قانون الإفتاء نضج للحوار الوطني

بعد تصريحات فاروق جعفر.. شطة يروي موقفا لـ صالح سليم بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي

أعضاؤها ضيوف على الجزيرة.. تفاصيل حرب إثيوبيا على السوشيال ميديا ضد مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ روج أحمر.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها على إنستجرام

بـ 2 جنيه.. مكون سحري لـ تنظيف الكرشة بطريقة سهلة

لامبورجيني تكشف عن سيان الهجينة الخارقة.. صور