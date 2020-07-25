شاهد.. الآلاف يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برحيله

اتخذت الشرطة الإسرائيلية اجراءات تأمينية مشددة في محيط مقر إقامة نتنياهو في القدس بسبب تجمع الآلاف من المتظاهرين أمام منزله.





وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وقوع اشتباكات بين مؤيدي نتنياهو والمتظاهرين المحتجين ضده، وقام مؤيدون بالاعتداء بالضرب على المحتجين.

في السياق ذاته، تجمع أكثر من 3500 شخص في ميدان باريس بوسط القدس احتجاجا على فساد نتنياهو، بحسب ما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية.





ويرفع المتظاهرون الذين يبيت بعضهم في الشوارع أمام منزل نتنياهو، لافتات تطالبه بالرحيل بسبب فشله في التعامل مع أزمة فيروس كورونا بالإضافة إلى قضايا الفساد التي يواجهها أمام القضاء.

وأعلنت إسرائيل اليوم إصابة 1770 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم الجمعة بالإضافة إلى تسجيل 375 أخرى اليوم، هو ما يكشف التفشي الجديد للفيروس.





وأبلغت الشرطة الإسرائيلية عن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا وسط المتظاهرين، فيما قالت تقارير أجنبية إن إسرائيل باتت تحتل المركز السادس عالميا في معدل تفشي فيروس كورونا بالنسبة لعدد سكانها.



