توفير العملة الصعبة .. إنتاج تقاوي بنجر السكر بسانت كاترين بعد نجاح التجربة

دعا الدكتور اسامة ابراهيم وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء للاستثمار في إنتاج تقاوي بنجر السكر بسانت كاترين بعد نجاح تجربة محطة إنتاج تقاوي بنجر السكر الذي يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة.









وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن إنتاج تقاوي البنجر يحتاج استثمارا كبيرا لزراعة مساحات منه وتوفير التقاوي التي تستورد من الخارج.









وأكد عطية موسي نائب دائرة خليج العقبة وسانت كاترين، إنه لابد من التوسع في مشروع إنتاج تقاوي البنجر، ومنح أراض لمزارعي وشباب سانت كاترين لزراعة بنجر السكر ، وإنتاج التقاوي مما يوفر استثمار وفرص عمل لشباب سانت كاترين.









وخصص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ٨٥٠٠ متر بسانت كاترين لمحطة إنتاج تقاوي بنجر السكر بسانت كاترين، وطالب وزارة الزراعة بتنفيذ محطة انتاج تقاوي بنجر السكر.





وكلفت وزارة الزراعة الدكتورة نبوية صالح رئيس مشروع إنتاج بنجر السكر بالإشراف على محطة إنتاج تقاوى بنجر السكر بسانت كاترين،

وقام بالبحث وإجراء التجربة الباحث الدكتور خالد مجاهد.









قال مجاهد: "كنا نعتقد إن إنتاج تقاوي بنجر السكر لن ينجح في مصر ولكن مناخ سانت كاترين البارد يساعد في آن تكون تجربة إنتاج تقاوي البنجر ناجحة".









من جانبه أكد الدكتور اسامة ابراهيم وزارة الزراعة بجنوب سيناء أن إنتاج تقاوي بنجر السكر يحتاج مستثمرين في المجال الزراعي، وخاصة أن المياه الجوفية متوفرة.





وأضاف إبراهيم أن سانت كاترين نجحت بها عدة محاصيل مثل اللوز والفستق والمشمش .





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