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أخبار البلد

54 وظيفة بالمحافظات .. انتهاء التقديم بمسابقة قيادات المحليات الخميس المقبل

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:01 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
يغلق باب التقديم لوظائف قيادات الادارة المحلية بالمحافظات الخميس المقبل، وبذلك يكون قد تم فتح باب التقديم  للوظائف علي مدار شهرين.

وانتهى التقديم للوظائف في 30 يونيو الماضي ولكن تم مد فترة التقديم حتي 30 يوليو الجاري.

واعلنت وزارة التنمية المحلية عن ٥٤ وظيفة شاغرة بالمحافظات، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية و طبقًا للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ).

وتلقت الوزارة حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠  حوالي ١٥١٥ طلبًا من الراغبين  فى التقدم للمسابقة وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة علي الإنترنت ( www.mld.gov.eg ). 

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