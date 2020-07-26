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أستاذ عمارة: هدم مقابر الغفير تعد على التراث المصري .. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:02 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
أكدت الدكتورة سهير حواس أستاذ العمارة والتصميم العمراني بجامعة القاهرة، أن هدم مقابر الغفير بالدراسة يمثل تعديًا على التراث المصري، فالمنطقة حتى الآن   بها  أكثر من ثلاثين أثر فقط، وهذا لا يعني شمولية الآثار في المنطقة، بل يعكس أن هناك تقصيرًا لتسجيل ما يستحق أن يكون أثرًا.


وأضافت سهير حواس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث، قائلة إن هذه المنطقة لها خصوصية كونها داخل القاهرة التاريخية وهي منطقة عريقة عمرها  أكثر من 1000 عام وحدودها مرسومة وفق  خريطة تم  تحديدها عبر جهاز التنسيق الحضاري واليونسكو، وتضم عددا كبيرا من المقابر ضمن عام 2009،  وترسم الحدود الفاصلة بين مناطق الحماية القصوى والأقل.


وتابعت أن التراث والآثار لايعني فقط  طبيعة وتاريخ البناء،  بل هناك قبور تضم رفات  لشخصيات عامة أثرت في التاريخ المصري، ولابد أن تخضع للحماية وهذا متفق عليه منذ عام 2012 .


وأكدت أنه تم إخطار الناس بهدم ترب الغفير بسرعة عن طريق "التربي" وهذا الأمر أثار حفيظة ومشاعر أهالي  الموتى.
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