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ثقافة

بعنوان جمال البيئة .. الثقافة العراقية تطلق معرض فن تشكيلي لـ الفنانة فلورا تركي

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أطلقت وزارة الثقافة العراقية معرضها الثمانون للفن التشكيلي للفنانة التشكيلية فلورا تركي بعنوان"جمال البيئة"، صباح اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني علي صفحة الفيسبوك، وذلك نظرًا للظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد. 

من جهته قال الدكتور علي عويد العبادي المدير العام لدائرة الفنون العراقية العامة، إن الفنانة تشارك في المعرض بـ 12 لوحة فنية تعبر عن طبيعة وجمال البيئة عكست بها حسها الفني، كما عبر العبادي عن اعجابة الشديد بالمعروضات الفنية.

ويشار إلي أن فلورا تركي شاركت عدة مرات في معارض دولية ومحلية بأعمالها الفنية.

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