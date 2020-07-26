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أخبار العالم

في 24 ساعة.. سلطنة عمان تسجل 1147 إصابة جديدة بـ كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:38 ص
سلطنة عمان تسجل 1147
سلطنة عمان تسجل 1147 إصابة جديدة بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت سلطنة عمان، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة العمانية أن الإصابات الجديدة تضم 1053 إصابة لعمانيين و95 إصابة لغير عمانيين، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 76005 حالات. 

وأضافت وزارة الصحة أن عدد حالات الوفاة المسجلة بمرض كوفيد-19 ارتفع إلى 384 حالة وفاة بعد تسجيل 13 حالة جديدة.

بينما بلغ عدد المتعافين من المرض 55299 شخصا.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العمانية عن قرارات جديدة لاحتواء الفيروس، من بينها فرض الإغلاق  التام بين محافظات السلطنة ابتداءً من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020م إلى يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020م.

هذا بالإضافة إلى منع الحركة وإغلاق كل الأماكن العامة والمحلات التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا.

وعلاوة على ذلك، استمرار منع التجمعات بجميع أنواعها، خاصة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية.
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