AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: القضاء على العشوائيات في مصر بنهاية 2020

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:49 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إننا في نهاية عام 2020 سوف نقضى على العشوائيات في مصر؛ لافتا إلى أن البحر الأحمر من المحافظات التي كانت بها عشوائيات. 

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قام بتسكين قاطني المناطق الخطرة وقام بنقلهم إلى المساكن الآمنة.

وأثنى أحمد موسى على الخطوة التي قامت بها محافظ البحر الأحمر، مطالبا بوجود ملاعب وأماكن للتنزه للمواطنين. 

وأكد أحمد موسى أنه تم فرش المساكن الجديدة بأثاث على أعلى مستوى. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ البحر الأحمر: منع دخول أتوبيسات الرحلات والنقل العام في أيام العيد

محافظ البحر الأحمر: هناك التزام من المواطنين لعودة السياحة مرة أخرى

محافظ البحر الأحمر: 11 من الأطقم الطبية عادوا للعمل مجددا بعد تماثلهم الشفاء من كورونا

خاص | إنشاء 44 ألف وحدة سكنية لاستيعاب قاطني العشوائيات بالقاهرة

نائب محافظ القاهرة: تطوير العشوائيات وتوفير حياة آمنة لسكانها من أولوياتنا

تخصيص 10 مليارات جنيه لمشروعات العشوائيات خلال 2020 - 2021.. وانتهاء تطوير المناطق غير الآمنة خلال 6 أشهر

ترشيحاتنا

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

تطور جديد بشأن قضية المصري المعتدى عليه بالكويت.. تفاصيل

بعد سنوات غياب.. تداول صور لـ نجاة الصغيرة أمام عمارة الزمالك

لخوفهم من مواجهة الجيش المصري أردوغان يعزل 200 قيادي بقوات بلاده

الأعلى للجامعات الخاصة: 95% للطب البشرى و90% للأسنان والصيدلة 80% كلية الهندسة

بعد حبسها عامين .. محامي مودة الأدهم: المحكمة كانت رحيمة والحكم يفترض أن يكون أشد قسوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تخشوا الخرف.. لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بـ الزهايمر

طريقة عمل ورق عنب بالكوارع

ضحك ولعب وحب .. شاهد ريهام أيمن تخطف الأنظار برفقة زوجها