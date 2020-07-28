ولادك مش بيحبوا اللحم الضاني.. طرق لعدم اكتشافهم لها في الطعام

اللحم الضاني من أنواع اللحم الذي لا يفضله كثيرون نظرًا لطعمه ومذاقه الدسم الثقيل، ولكنه يتمتع بقيمة غذائية عالية؛ لهذا سنساعدك اليوم على تقديمه لأسرتك بحيل بسيطة لا تظهر طعم الضاني، وتقدميه بشكل وطعم مميز، على طريقة الشيف غادة التلي.





الكفتة

هنا يمكننا تحضير الكفتة باللحم الضاني المفروم ولكن يفضل أن نضيف له بعض المكونات الأخرى التي تخفف مذاق اللحم وتعمل على تماسك الكفتة في نفس الوقت مثل الدقيق والبقسماط الناعم وكذلك التوابل، كل هذا يساعد على إخفاء مذاق الضاني في الكفتة وتقديمها.





الكروكيت

بعد تمام فرم اللحم وتعصيجها بالبصل يفضل إضافة القليل من عصير الليمون عليها؛ لتخفيف طعمها مع وضع البهارات لتخفيف طعمها ومن ثم تحضر أصابع كروكيت بالبطاطس البيوريه.





ومن الممكن إضافة الجبن في خليط اللحم والبطاطس ليختفى ثقل طعمها تماما وتقدم بطعم رائع.





مشوية بالصوص

يمكننا تقديم اللحم الضاني كقطع ولكن يفضل تقطيها بحجم صغير ومن ثم تتبل وتبهر وتشوى في الفرن، ثم تقدم مع الصوص الخاص مثل صوص الباربيكيو أو الديمي جلاس أو أي صوص وهو ما يخفي طعم اللحم.







ويشار إلى أنه لا يفضل تقديم اللحم الضاني مسلوقا أو مطبوخا؛ خاصة لأفراد أسرتك الذين لا يفضلون تناولها، لأن الضاني المسلوقة والمطبوخة يتضح طعمها بشدة مما يزيد رفضهم لتناولها، ومحاولة تقديمها مشوية أفضل إن لزم الأمر.