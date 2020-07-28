تعافي 1833 مصابا من كورونا في كازاخستان خلال 24 ساعة

تعافى 1833 شخصا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جمهورية كازاخستان خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد حتى الآن 54 ألفا و404 حالات، وفقا لما أعلنته السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.





وأكدت وزارة الصحة - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازين فورم) الكازاخية على موقعها الإلكتروني - انخفاض حالات الإصابة بالفيروس التاجي منذ تفعيل إجراءات الحجر الصحي في كازاخستان، قائلة "منذ إدخال إجراءات الحجر الصحي التقييدية الصارمة في 5 يوليو الجاري، تم تسجيل 35 ألفا و951 حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في 3 أسابيع، وبشكل عام، هناك انخفاض بنسبة 29٪ في الحالات المسجلة، وأن معدل الإصابة اليومية بكورونا استقر عند متوسط 1600 حالة في اليوم".





وقال وزير الصحة أليكسي تسوي - خلال اجتماع عقدته الحكومة صباح اليوم - إن كازاخستان تشهد انخفاضا في نسبة إشغالات أسرة المستشفيات بنسبة 43٪، مضيفا أنه ارتفع أيضا عدد الذين انتصروا على الفيروس التاجي في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا إلى 63٪.