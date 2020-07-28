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حوادث

العثور على أجزاء من جثة بإحدى الترع.. أمن المنيا يكشف لغز الواقعة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:44 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، في كشف ملابسات واقعة العثور على سيارة ملاكى بأحد المجارى المائية والعثور على جثة قائدها، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا بانقلاب سيارة ملاكى بأحد المجارى المائية بدائرة المركز قيادة أحد الأشخاص (مقاول ، مُقيم بدائرة المركز) وإستخراج السيارة وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من العثور على أجزاء من جثة آدمية خاصة بقائد السيارة بالمجرى المائى المُشار إليه .


توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" ، ومُقيمين بدائرة المركز .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط شخصين من المتهمين وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات إعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين نظرًا لوجود خلافات مالية بين المجنى عليه وأحدهم ، وفى سبيل تنفيذ مخططهم قاموا برصد تحركات المجنى عليه وقاموا بإستيقافه بالسيارة قيادته وإقتياده داخل إحدى المناطق النائية وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء ثم قاموا بتقطيع جثته إلى أجزاء وتخلصوا منها وسيارته بإلقائها بالمجرى المائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
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