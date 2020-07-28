AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل كيكة المانجو اللذيذة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:13 م
طريقة عمل كيكة المانجو
طريقة عمل كيكة المانجو اللذيذة
Advertisements
اسماء محمد
تعد المانجو من اشهى الفواكه الصيفية، التى لها الكثير من العشاق ويمكن الاستمتاع بهذا المذاق الشهى اكثر عند اعداد اكلات متنوعة منه.

نقدم لكم طريقة عمل كيكة المانجو بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير كيكة المانجو بجوز الهند
 2 كوب قطع مانجو 
شرائح مانجو  للتزيين
نصف كوب زبدة سائلة 
كوب سكر 
3 بيض 
فانيليا 
رشة ملح
نصف كوب جوز هند مبشور 
2 كوب دقيق 
نصف باكو بيكنج بودر
3 كوب سكر بودرة منخول 
 كوب عصير مانجو 

طريقة عمل كيكة المانجو بجوز الهند
- ضع السكر مع الزبدة والبيض ثم يضاف الفانيليا ورشة الملح.
- الدقيق مع جوزالهند والبيكنج بودر ثم ثم يضافوا للسكر والزبدة والبيض ويخلط جيدا
- قطع المانجو وتخلط ثم توضع في قالب الكيك وتدخل الفرن على 180 درجة مئوية
-ضع السكر البودرة مع عصير المانجو ورشة ملح وتغطى بها الكيكة ثم تزين بشرائح المانجو وجوز الهند وتقدم باردة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمائدة الإفطار.. دجاج كريسبي مع المكرونة بالصوص الأحمر.. والحلو رموش الست

طريقة عمل كيكة الفراولة... فيديو

طريقة عمل كيكة جزر.. فيديو

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة

في موسمه .. حضري كيكة العنب الأحمر

ترشيحاتنا

دعوات الرحمة تسبق طبيب الغلابة.. شاهد لحظة دفن الدكتور محمد مشالي بالبحيرة

حارب نفسه.. ماذا قالت زوجة طبيب الغلابة عن رحيله؟

بملابس أفريقية وشعر راستا.. أسماء أبو اليزيد تفاجئ متابعيها بإطلالة غير تقليدية.. شاهد

أزمة var بودية الزمالك وطلائع الجيش.. الجبلاية تطلب المحاكاة وماسبيرو يرفض.. وon time تفض الاشتباك

أول ظهور لـ ديمي لوفاتو بعد خطوبتها.. صور

متقلقوش.. رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمصريين عن سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمتعافين من كورونا .. نصيحة ذهبية من هاني الناظر بعد الشفاء لمواجهة الجلطات

في عيد ميلادها.. إطلالات تبرز جمال وأنوثة هنادي مهنا

أول ظهور لـ ديمي لوفاتو بعد خطوبتها.. صور