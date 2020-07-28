طريقة عمل كيكة المانجو اللذيذة

تعد المانجو من اشهى الفواكه الصيفية، التى لها الكثير من العشاق ويمكن الاستمتاع بهذا المذاق الشهى اكثر عند اعداد اكلات متنوعة منه.





نقدم لكم طريقة عمل كيكة المانجو بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كيكة المانجو بجوز الهند

2 كوب قطع مانجو

شرائح مانجو للتزيين

نصف كوب زبدة سائلة

كوب سكر

3 بيض

فانيليا

رشة ملح

نصف كوب جوز هند مبشور

2 كوب دقيق

نصف باكو بيكنج بودر

3 كوب سكر بودرة منخول

كوب عصير مانجو





طريقة عمل كيكة المانجو بجوز الهند

- ضع السكر مع الزبدة والبيض ثم يضاف الفانيليا ورشة الملح.

- الدقيق مع جوزالهند والبيكنج بودر ثم ثم يضافوا للسكر والزبدة والبيض ويخلط جيدا

- قطع المانجو وتخلط ثم توضع في قالب الكيك وتدخل الفرن على 180 درجة مئوية

-ضع السكر البودرة مع عصير المانجو ورشة ملح وتغطى بها الكيكة ثم تزين بشرائح المانجو وجوز الهند وتقدم باردة



