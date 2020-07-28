AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها من مزارعي الجوافة في شهر أغسطس

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:52 م
الجوافة
الجوافة
Advertisements
شيماء مجدي

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الجوافة، مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

وشملت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين، الآتي:

- فى الأراضى القديمة التى تروى غمرًا يتم الرى كل 7- 10 أيام للأشجار الحديثة أما الأشجار المثمرة فتزيد احتياجاتها من المياه عن الأشجار الحديثة وتروى كل 12- 15 يومًا.

- الحذر من تعريض الأشجار لقلة مياه الرى أو العطش حتى لا يتأثر الحجم النهائى للثمار حيث يتم إعطاء أقصى.

- رى كمية من المياه خلال هذه الفترة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموز خلال شهر يونيو

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الزيتون خلال شهر يونيو

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمحصول الأرز خلال شهر يونيو

يجب مراعاتها خلال شهر يونيو.. الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لـ الذرة الشامية

نصائح للري والتسميد وفحص الآفات .. الزراعة تصدر توصيات فنية لمزارعي قصب السكر

الزراعة تصدر نشرة مصورة بالتوصيات الفنية لمزارعي الجوافة خلال يوليو

ترشيحاتنا

محمد العشري يحرز هدف تعادل طنطا في شباك الزمالك

القوة الضاربة.. فايلر يعلن تشكيل الأهلى لمواجهة الجونة وديا

إحالة شيري هانم وزمردة للمحاكمة بتهمة ممارسة الدعارة

السعودية فيها غلابة؟ رد فعل الدكتور مشالي على افتتاح مستشفى باسمه خارج مصر

أول رحلة بعد زواجها.. قصة حادث أليم تعرضت له فاطمة نسل شاه آخر أميرة حكمت مصر

أحمد حسن: الخطيب أمر بعدم ارتداء أحمد فتحي شارة الأهلي نهائيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مبادرة الرئيس السيسي.. كيف تحافظ على رشاقتك؟

بعد دعمها لـ البوركيني .. صور جديدة تكشف جمال نرمين الفقي.. شاهد

من أرض الذهب إلى مكتبة الإسكندرية.. شروق سيف تعرض لمحات من تاريخ مصر باللغة الفرنسية