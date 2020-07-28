أهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها من مزارعي الجوافة في شهر أغسطس





أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الجوافة، مراعاتها، خلال شهر أغسطس.





وشملت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين، الآتي:





- فى الأراضى القديمة التى تروى غمرًا يتم الرى كل 7- 10 أيام للأشجار الحديثة أما الأشجار المثمرة فتزيد احتياجاتها من المياه عن الأشجار الحديثة وتروى كل 12- 15 يومًا.





- الحذر من تعريض الأشجار لقلة مياه الرى أو العطش حتى لا يتأثر الحجم النهائى للثمار حيث يتم إعطاء أقصى.





- رى كمية من المياه خلال هذه الفترة.



