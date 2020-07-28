أحمد فلوكس يشارك جمهوره صورة خلال استمتاعه بأكل الكشرى









شارك الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .





ونشر فلوكس صورة للكشرى خلال تواجده في أحدى المطاعم .





وجاءت له بعض التعليقات على الصورة كالأتي :





جوعتنا يا فنان





الله بالهنا والشفا عليك





أحلى أكلة والله





يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.



