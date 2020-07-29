6 علامات تدل على ضرورة تغيير زيت المحرك

إذا سمعت صوتًا عاليًا صادرًا من محرك السيارة وهذا الصوت غير مألوف بالنسبة لك؛ فأنت في حاجة إلى فحص زيت المحرك لأنه في معظم الأوقات يلعب دورًا مهمًا؛ لأنه يؤثر على أداء السيارة والعمر الافتراضي لها، ومنع احتكاك أجزاء المحرك، فضلًا عن أنه يعمل كمبرد للسيارة.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري علامات ضرورية تُشير إلى ضرورة تغيير زيت المحرك.

1-في حالة قدم زيت المحرك فهو يحتاج إلى التغيير والاستبدال، لأنه لم يتمكن من أداء مهامه بالشكل المطلوب.

2-تحول لون الزيت إلى الأسود الغامق، نتيجة امتلائه بالشوائب وتعرضه للاحتراق.

3-خروج دخان أبيض من عوادم السيارة.

4- سماع أصوات مزعجة وضجيجا من الخلف.

5-ارتفاع درجة حرارة المحرك، على الرغم من عمل دورة التبريد بانتظام، فهذا دليل على تلف الزيت. في الواقع، إن مهام الزيت الرئيسية هي خفض درجة حرارة المحرك. تجدين درجة حرارة المحرك في لوحة عدادات السيارة.

6- إضاءة لمبة تحذير الزيت في التابلوه، لذلك ينصح بفحص الزيت المحرك باستمرار.