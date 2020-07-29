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تعليم

إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة على دفعة كلية الطب 2020

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:56 ص
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
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محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة)، على دفعة طب بنين القاهرة لعام ٢٠٢٠، تكريما له، وتقديرا لدوره الاجتماعي والإنساني، وليكون قدوة لشباب الأطباء في أداء الرسالة العظيمة للطبيب في مداواة البسطاء.


وتوجهت الجامعة بخالص الدعاء له بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


من جانبه، نعى، شيخ الأزهر الشريف، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء، وذلك عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة لخدمة الفقراء.


وقال فضيلة الإمام الأكبر خلال تغريدة عبر حساب فضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر": "رحم الله طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، وأسكنه فسيح جناته، ضرب المثل في الإنسانية، وعلم يقينًا أن الدنيا دار فناء، فآثر  مساندة الفقراء والمحتاجين والمرضى حتى في أخر أيام حياته، فاللهم اخلف عليه في دار الحق وأنزله منزلة النبيين والصديقين والشهداء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".


 يذكر أن الفقيد الدكتور محمد مشالي، من مواليد البحيرة عام 1944م، وقد تخرج في كلية طب القاهرة عام 1967م، ونجح في أن يسجل اسمه بحروف من نور في قلوب المصريين بعد أن أفنى حياته في خدمة الفقراء.
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