بدء التحضير لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة.. فيديو

بدأت مراسم التحضير لتغيير كسوة الكعبة المشرفة، اليوم الأربعاء، وذلك عبر فتح جوانب كسوة الكعبة تمهيدا لاستبدالها.





ووضعت السلطات السعودية المعدات اللازمة لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.





وأوضحت « شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي»، أنه سيتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بكسوة جديدة، بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إذ لفت النظر إلى أن تسليم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لكسوة الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لكبير سدنة بيت الله الحرام يجسد الاهتمام العظيم ويؤكد حرص الدولة على توفير إمكانات مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة وخدمتها.





وأصبح الطواف حول الكعبة يتم وفق سياسة التباعد الاجتماعي وكل حاج يلتزم بالمسافة الآمنة والخط الذي يسير فيه داخل الحرم المكي لمنع التزاحم، بسبب فيروس كورونا المستجد.





ولفت التقرير إلى ان حجاج بيت الله الحرام غادروا العزل الصحي وبدأوا في مناسك الحج ، وتم وضع مسارات افتراضية بالملصقات الارضية المؤقتة بمنطقة صحن المطاف والممرات ومداخل الأبواب بالحرم المكي، كما تم تجهيز 660 عربة كهربائية مع العربات اليدوية لخدمة الحجاج.



