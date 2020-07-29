AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الجفري: من كانت لديه نية الحج ولم يتمكن بسبب ظروف كورونا كتب له أجر حجة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:19 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال الداعية الإسلامي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة للداراسات الإسلامية الحبيب علي الجفري، إن الحج ركن من أركان الدين لمن استطاع الحج و يستحب تكرار الحج ولو كل 5 سنوات لمن يستطيع ماديا.

وأضاف الجفري، خلال لقاء خاص لبرنامج مساء دي ام سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، انه من لم يتمكن من تكرار الحج يستحب له الصدقة، مشيرا إلى أن التباهي بتكرار الحج  خطر ورياء قد يذهب ثواب الحج.

وأشار إلى أنه من كانت  لديه نية الحج ولم يتمكن بسبب ظروف كورونا كتبت له أجر حجة موضحا أن  مساعدة الناس في ظل جائحة كورونا أحب الله من حج النافلة لمن أدى الفريضة

وتابع أن التعامل بطريقة وحشية مع الحيوانات عند الذبح لا تليق و لا يجب أن نلوث البيئة عند ذبح الأضحية و الله حرم التعامل مع الحيوان بوحشية عند الذبح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية توزيع الأضحية وتقسيمها

ما هو وقت الأضحية.. الإفتاء توضح متى يبدأ وينتهى.. فيديو

كيفية أضحية العيد .. بدءا من الشراء حتى توزيع لحمها

ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟.. دعاء النبي الوارد في أضحية العيد

أضحية العيد .. حكمها وشروطها وكل ما يتعلق بذبحها

كيفية أضحية العيد والشروط الواجبة في الذبيحة

ترشيحاتنا

الذهب يسجل ارتفاعًا جديدًا.. عيار 24 يقترب من 1000 جنيه للجرام

الصحة: تسجيل 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا .. و37 وفاة

خروج قطار عن مساره في أريزونا الأمريكية واشتعال النيران بعرباته.. فيديو وصور

بعد زواجه منها.. فتاة تتنازل عن اتهام شاب باغتصابها

رايحة فين يا منار| فيديو دعائي لمرشح منوفي يثير موجة من السخرية على السوشيال..شاهد

أندي جراي: محمد صلاح سيغادر ليفربول إلى ريال مدريد أو برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صيام عرفة.. طريقة تحضير بيض أمريكي مع سلطة التونة للسحور

بعد اللوك الأخير.. 3 قصات شعر اختارها محمد صلاح منذ بداياته الكروية

للرجال والسيدات.. 3 أطعمة تخلصك من الاكتئاب بشكل سريع