الجفري: من كانت لديه نية الحج ولم يتمكن بسبب ظروف كورونا كتب له أجر حجة

قال الداعية الإسلامي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة للداراسات الإسلامية الحبيب علي الجفري ، إن الحج ركن من أركان الدين لمن استطاع الحج و يستحب تكرار الحج ولو كل 5 سنوات لمن يستطيع ماديا.





وأضاف الجفري ، خلال لقاء خاص لبرنامج مساء دي ام سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، انه من لم يتمكن من تكرار الحج يستحب له الصدقة، مشيرا إلى أن التباهي بتكرار الحج خطر ورياء قد يذهب ثواب الحج.





وأشار إلى أنه من كانت لديه نية الحج ولم يتمكن بسبب ظروف كورونا كتبت له أجر حجة موضحا أن مساعدة الناس في ظل جائحة كورونا أحب الله من حج النافلة لمن أدى الفريضة





وتابع أن التعامل بطريقة وحشية مع الحيوانات عند الذبح لا تليق و لا يجب أن نلوث البيئة عند ذبح الأضحية و الله حرم التعامل مع الحيوان بوحشية عند الذبح.



