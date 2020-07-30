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فن

صاحبة رأي لـ إليسا تحقق 2 مليون ونصف مشاهدة على يوتيوب

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:44 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية "صاحبة رأي" لـ إليسا، نجاحا كبيرًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 2 مليون ونصف المليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".


تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".


أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، وألحان: سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي: هادي شرارة، وهندسة صوت وميكس: ايلي بربر.
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