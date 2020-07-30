رئيس طاقة البرلمان مشيدا بالمشروعات: نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية





وقال " السويدى " فى برقيته: "يا سيادة الرئيس يُسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية ياسيادة الرئيس فخور بجهودكم المخلصة والمتواصلة لتحقيق النهضة الشاملة في ربوع مصر المحروسة وإنجاز المشروعات القومية العملاقة في مختلف محافظات ومدن وقرى مصر وكل المصريين يقفون صفا واحدا خلف قيادتكم الحكيمة ولديهم القدرة مع صقور وبواسل الجيش والشرطة على مواجهة جميع المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.





كما توجه النائب طلعت السويدى بالتهنئة والتحية والتقدير بمناسبة عيد الأضحي المبارك لجيش الابيض من الأطباء وأطقم التمريض على جهودهم البطولة والمخلصة فى مواجهة فيروس كورونا، مناشدا الشعب المصرى دعم ومساندة جهود جيش مصر الأبيض من خلال الالتزام التام بالتعليمات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خاصة بعد النجاحات التى حققتها مصر فى مواجهة هذا الفيروس والانخفاض الملحوظ فى أعداد المصابين وارتفاع أعداد المتعافين.

بعث النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى وقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.