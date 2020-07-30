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سيارات

تعرف على سيارة أديل المفضلة

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:47 م
صدى البلد
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منة الله عبد الحميد
عندما تسمع اسم أديل تتذكر الأنوثة والجسم الممتلئ، فهي مشهوره بعينيها الزرقاوين ووجها البشوش وبشرتها البيضاء حتى أصبحت أشهر مغنية وكاتبة أغان انجليزية واستطاعت بثروتها اقتناء العديد من السيارات الفارهة.


في عام 2013 حصلت على جائزتي الجولدن جلوب وجائزة الاوسكار عن "أفضل أغنية" وذلك عن أغنيتها فيلم جيمس بوند سكايفال.

 
ومنذ أيام قليلة صدر ألبومها الجديد "25"، وبيع منه أكثر من 800 ألف نسخة في الأسبوع الأول من عرضه، وهو أعلى رقم على الإطلاق بقائمة الأغاني البريطانية خلال أسبوع واحد.

 

وهناك بعض السيارات المفضلة لدى أديل أبرزها لاند روفر.



يذكر ان الشركة لاند روفر أعلنت عن تقديم محرك بنزين جديد لأيقونتها Range Rover، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة، وكذلك الموديل الرياضي.


وأوضحت الشركة البريطانية أن المحرك الجديد عبارة عن محرك سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم يعمل ضمن نظام دفع هجين معتدل 48 فولت.


وأشارت لاند روفر إلى أن المحرك الجديد بسعة 2.996 سم مكعب يولد في كلا الموديلين قوة 400 حصان/550 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، يتم توزيعها على عجلات السيارة الأربعة.
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