عرض فيلم الببغاء لـ هند صبري على OSN أول أيام العيد

تعرض شبكة OSN، وذلك ابتداءً من أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 31 يوليو، وهي مجموعة من الأفلام المختارة للعرض التليفزيوني من عدد كبير من الدول العربية، وشاركت في مئات المهرجانات العربية والعالمية المرموقة من بينها مهرجانات كان وتورنتو وفينيسيا ولوكارنو ودبي.

العرض العالمي الأول للفيلم كان في مسابقة المهر القصير ضمن مهرجان دبي السينمائي الدولي ٢٠١٦، كما يعتبر أحد المشاريع الفائزة بدعم مؤسسة روبرت بوش شتيفتونغ الألمانية لأفضل مشاريع الإنتاج الألماني العربي المشترك، حيث فاز في مطلع ٢٠١٥ بجائزة الفيلم في فئة الروائي القصير، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجاني توين سيتيز للفيلم العربي في مينيسوتا ومالمو للسينما العربية بالسويد.وحصل أيضًا على جائزة أفضل فيلم قصير بمسابقة طائر الشمس ضمن فعاليات أيام فلسطين السينمائية.الفيلم من بطولة التونسية هند صبري والفلسطيني أشرف برهوم، مع ياسمين بن عمارة، إياد حوراني، فراس طيبة، لارا صوالحة وأحمد المدني.ويحكي الفيلم قصة أفراد عائلة مزراحية يهودية تونسية عام 1948، والذين يحاولون الاستقرار في حياتهم الجديدة في حيفا بفلسطين، وهو سيناريو وإخراج دارين ج. سلّام وأمجد الرشيد، وشاركهما في التأليف رفقي عساف.