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احترس من تناول الكبدة والكلاوي في عيد الأضحى.. لهذا السبب

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة ليندا جاد خبيرة التغذية، إنه تناول كبد وكلاوي الأضاحي بعد ذبحها بساعة، مشيرةً إلى أن هذا الأمر لا يشكل أي مشاكل صحية.
وأوضحت "جاد"، خلال حوارها مع الإعلامية جومانة ماهر،  على القناة الأولى، والفضائية المصري، وشاشة "on"، وذلك عبر خاصية "سكايب": "بالنسبة للحوم النيئة، فطالما كانت سليمة أي لا تحتوي على طفيلات أو ديدان فلا مشكلة صحية من تناولها". 

وأضافت، أن الكبدة غنية بالحديد، لكنها تحتوي في نفس الوقت على كميات كبيرة من الكوليسترول، ومن ثم فإنه لا يجب على مرضى الكوليسترول تناولها. 

وحول وضع فيروس كورونا، قالت "جاد"، إن المشكلة لا تكمن في الذبح، لكنها في التجمعات، ومن ثم فإنه يجب تجنب التجمعات والحرص على غسل اليدين بالمياه والصابون وارتداء الكمامات، ويجب الوقوف في طابور متباعد أمام الذبائح وليس التجمع.
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