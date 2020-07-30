"يا ليلة العيد".. الطفلة أشرقت أحمد تغني لأم كلثوم مع بسمة وهبة

غنت الطفلة أشرقت أحمد، صاحبة الموهبة الغنائية ونجمة "ذا فويس كيدز"، "يا ليلة العيد"، داخل استديو برنامج " كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "ON".









واستضافت الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، ثلاثة أطفال من أصحاب المواهب الغنائية، من أبطال "ذا فويس كيدز"، وهم أشرقت أحمد، وجويرية حمدى، والمطرب الموهوب أحمد السيسي.













وكانت الإعلامية بسمة وهبة، وثقت لحظة اصطدام "چيت سكي"، كانت تستقله فى البحر، مع النجمة أصالة، بالصخور، وعلقت بسمة على الفيديو قائلة: "أنا وأصاله تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة.. واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني انا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي شكرًا يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك".



