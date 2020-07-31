أحمد الشيخ يتحدث عن لحظة انضمامه لـ الأهلي وسر تغيير مظهره

أكد أحمد الشيخ نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي أن انضمامه لـ المارد الاحمر كان حلم من أحلامه مشددا أنه لم يستطع النوم لمدة يومين قبل انضمامه للفريق.





وأضاف في تصريحات لـ قناة " الاهلي " أن اول من استقبله لحظة دخوله غرفة الملابس هو عم حارث مشددا أن هناك الكثير من الجنود المجهولين داخل الفريق والسر وراء التتويج بكأس بطولة.





وتابع أن إيقافه في بداية مشواره مع الأهلي اثر كثيرا على أدائه سلبا.





أما عن سر تغيير مظهره خلال الفترة الماضية فأكد أنه عقب انتشار فيروس كورونا المستجد قرر عدم الذهاب للحلاق ثم قرر عقب ذلك الاستمرار بهذ المظهر لحين تتويج الأهلي بدوري أبطال افريقيا.