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أخبار العالم

قيود صارمة..السعودية تفرض ضوابط على رمي الجمرات وحلاقة الحجاج

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:39 ص
رمي الجمرات
رمي الجمرات
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محمود نوفل
يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ الساعات المبكرة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، حيث تم تحديد جدولة مُعينة للرمي وسط إجراءات احترازية مشددة.

وكشفت صحيفة " مكة " السعودية أن عدد الحجاج الذين سيرمون الجمرات في كل دور من أدوار منشأة الجمرات لن يتجاوز الــ50 حاجا.
كما سيتم  جدولة تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات، وتزويد الحجاج بحصى معقم مسبقًا ويوضع أو يغلف بأكياس مغلقة من قبل الجهة المنظمة.

كما تضمنت خطة رمي الجمرات وجود مسافة متر ونصف المتر إلى مترين على الأقل بين كل شخص وآخر أثناء أداء شعيرة رمي الجمرات.

وشددت الخطة علي ضرورة توفير كمامات ومواد تعقيم كافية لجميع الحجاج وللعاملين على مسار رحلة رمي الجمرات.

كما وضعت السلطات السعودية ضوابط صارمة للحلاقة حيث يتم استخدام درع الوجه عند خدمة الحاج في حال توفره، وارتداء القفازات عند خدمة الحاج وتغيير القفازات بعد كل حاج.

وشددت الضوابط علي ضرورة لف كل حاج بغطاء نظيف، واستخدام الأردية ذات الاستخدام الواحد للتخلص منها بعد كل حاج، واستخدام شرائط العنق الوقائية ذات الاستخدام الواحد، ووضعها حول عنق الحاج عند قص الشعر، والتخلص فورا من الأدوات المستخدمة بعد كل حاج، مثل (القفازات ورداء القص وغيرها) في حاوية مغلقة، واستخدام أدوات حلاقة وقص جديدة لكل حاج، مثل المشط والأمواس وغيرها.

كما سيتم تقديم الخدمة للحاج من قبل العامل الخاص بالمجموعة، ويمنع تنقل العامل بين المجموعات، تنظيف وتطهير كرسي الحلاقة، وخصوصًا مسند الذراع، وكذلك أدوات الحلاقة، كالأمشاط، والفرش، وعربات الأدوات.
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