موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية

يواجه باريس سان جيرمان منافسه ليون فى نهائي كأس الرابطة الفرنسية ، اليوم علي ملعب ملعب سان دوني فى تمام الساعه 8:45 مساءً .





وقد كان أعلنت الرابطة الفرنسية او اتحاد الكرة الفرنسي إلغاء تلك البطولة من العام المقبل لتخفيف ضغط المباريات علي الاندية المحلية .





وتأجلت تلك المباراة النهائية بين باريس سان جيرمان وليون من شهر أبريل الماضي لتفشي فيروس كورونا فى البلاد .





وتوج باريس سان جيرمان بـ كأس الرابطة الفرنسية بـ 8 مرات ، وهم ، 1995 / 1998 / 2008 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 .





واعلن اتحاد الكرة الفرنسي إلغاء الدوري الفرنسي وتتويج باريس سان جيرمان به فى شهر إبريل الماضي ، ونجح أيضا التتويج بكأس فرنسا فى الاسبوع الماضي علي حساب سانت اتيان 1-0 بهدف نيمار .





ويغيب كليان مبابي عن لقاء اليوم بعد الاصابه التي تلقها فى نهائي كأس فرنسا بعد تدخل عنيف من لويك بيران ، وسيغيب لمدة 3 أسابيع وقد يغيب أيضا عن مواجهة أتالانتا الإيطالي في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر لها يوم 12 من الشهر المقبل .





ويسعي فريق ليون من التتويج بكأس فرنسا ليشارك فى الدوري الإوروبي الموسم المقبل ، وأمامه أيضا فرصة كبيرة فى العبور الي دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز علي يوفنتوس 1-0 فى مباراة الذهاب وسيواجه السيدة العجوز فى مباراة العودة فى بوم 7 من الشهر المقبل .



