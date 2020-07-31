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أخبار البلد

منهم 9 من ذوى القدرات.. القوى العاملة تعين 114 شابًا بالمنيا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:26 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن تعيين مديرية القوي العاملة في المنيا 114 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 9 من ذوى الإحتياجات الخاصة وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1492 شابًا ، كما تم توفير 1150 فرصة عمل بالقطاع الخاص في 17 منشأة .

وأوضح وليد الإمام مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي،  أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة  بلغت 27 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية للعمال المسجلين ، فضلا عن صرف مبلغ 11 الفًا و480 جنيها علي الرعاية الصحية ، ليصل إجمالى ما تم صرفه اجتماعيا وصحيا  علي هذه الفئة 38 ألفًا و 480 جنيهًا  .

كما قامت المديرية  بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 221 منشأة ، وأسفر عن تحرير 35 محضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة ، وحالة غلق واحدة  ، فضلًا عن تلقى شكوى واحدة تم بحثها خلال الشهر .

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