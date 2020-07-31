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رياضة

آرسنال يفكر في ضم كوتينيو ويعرض 9 ملايين جنيه إسترليني على برشلونة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:13 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يسعي فريق آرسنال الإنجليزي وفقا لتقارير صحفية،  لضم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو من صفوف برشلونة خلال فترة المقبلة بعد إنتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونخ.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن مايكل أرتيتا المدير الفني للجانرز طلب تدعيم فريقه بالتعاقد مع كوتينيو والمعار حاليًا إلى صفوف بايرن ميونيخ.

وعرض آرسنال تسعة ملايين جنيه إسترليني لضم كوتينيو بصورة نهائية مع تبادل لاعب الوسط الفرنسي ماتيو جويندوزي ضمن الصفقة في ظل استبعاد اللاعب من حسابات أرتيتا في الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوتينيو ليس لديه مستقبل في صفوف برشلونة خاصة بعد إعلان بايرن ميونيخ عدم تفعيل بند شراء.

ويريد برشلونة انعاش خزائنه خاصة بعد عدم تأقلم كوتينيو مع أجواء الكامب نو.
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