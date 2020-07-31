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فن

نيكول سابا تهنئ متابعيها بعيد الأضحى المبارك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:56 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة نيكول سابا، فيديو جديدا، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت فى الفيديو وهي تهنئ متابعيها بعيد الأضحى المبارك وتمارس التمارين الرياضية.

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وكتبت معلقة على الفيديو: "عيد أضحى مبارك على كل الحبايب والأصدقاء".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور. بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.
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