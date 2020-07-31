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توك شو

مدحت صالح: الموجي قدم لي نصيحة هي الأغلى في حياتي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الفنان مدحت صالح، إن يعشق ماسبيرو، قائلا: "هو بيتى فكل ركن فيه يمثل ذكرى عظيمة من ذكريات حياتى، فقد شاركت فى العديد من البرامج في مبني ماسبيرو.

وتابع خلال لقائه فى برنامج "التاسعة"، مع الإعلامية هبة جلال، والذى يذاع على القناة الأولى، قائلا: "مرحلة الطفولة شكلت جزءا كبيرا من ملامح شخصيتى، فقد التحقت بالكتاب قبل دخولى المدرسة وحتى سن 16 عاما، وخلال هذه الفترة تربينا فى الكتاب بشكل أقرب للمثالية، والكتاب جعل لدينا شخصية منفردة، وجعلنا أطفال أسوياء، فكنا نتعلم فى الكتاب بجانب القرأن الفن التشكيلى والرياضية فأتذكر أننا تعلمنا كرة الطايرة والسباحة وغيرها.

وكشف سر بعده عن الغناء وهو فى عمر الـ 13 عاما قال، ألتقيت بالعظيم محمد الموجى عندما كان عمرى ثلاثة عشر عاما ونصحنى حيث قال لى: "ماتتكلمش وماتفتحش بقك فى الفترة دى" فى البداية اندهشت من طلبه ولكن اتضح بعد ذلك أن هذا الطلب كان لمصلحتى وربما لو أننى لم أنفذ تلك النصيحة كان سيتغير مصير حياتى، فقد أثبت علميا أن فى فترة التحويل من الطفولة للمراهقة لا بد أن تتوقف عن الغناء حتى تحافظ على صوتك، وكانت تلك أغلى نصيحة تلقيتها فى حياتى. 
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