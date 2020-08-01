مدحت صالح: الجمهور المصرى أعظم متذوق للفن

قال الفنان مدحت صالح، إن العلاقة بين الفنان والجمهور جزء كبير منها قائم على العشرة، لذلك دائما الوجه الجديد يحتاج لبعض الوقت لتحدث العشرة بينه وبين الجمهور، ولكن فى النهاية لابد أن نعترف أن جمهورنا جميل، مردفا:" الجمهور المصري هو أعظم متذوق للفن في الوطن العربي".





وتابع صالح خلال حواره ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:"قائلا: "مرحلة الطفولة شكلت جزء كبير من ملامح شخصيتى، فقد التحقت بالكتاب قبل دخولي المدرسة وحتى سن 16 عاما، وخلال هذه الفترة تربينا فى الكتاب بشكل أقرب للمثالية، والكتاب جعل لدينا شخصية منفردة، وجعلنا أطفال أسوياء، فكنا نتعلم فى الكتاب بجانب القرأن الفن التشكيلى والرياضية فأتذكر أننا تعلمنا كرة الطايرة والسباحة وغيرهم .





وكشف سر بعده عن الغناء وهو فى عمر الـ 13 عاما قال، ألتقيت بالعظيم محمد الموجى عندما كان عمرى ثلاثة عشر عاما ونصحنى حيث قال لى : "ماتتكلمش وماتفتحش بقك فى الفترة دى" فى البداية إندهشت من طلبه ولكن أتضح بعد ذلك أن هذا الطلب كان لمصلحتى وربما لو أننى لم أنفذ تلك النصيحة كان سيتغير مصير حياتى، فقد أثبت علميا أن فى فترة التحويل من الطفولة للمراهقة لابد أن تتوقف عن الغناء حتى تحافظ على صوتك، وكانت تلك أغلى نصيحة تلقيتها فى حياتى.