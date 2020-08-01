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مدحت صالح: علي الحجار ومحمد الحلو هم أساتذتي في الغناء الدرامي

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:16 ص
على الحجار ومدحت
على الحجار ومدحت صالح ومحمد الحلو
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حمزة شعيب
قال الفنان مدحت صالح، إن الفنان علي  الحجار ومحمد الحلو هم أساتذته في الغناء الدرامي، موضحا أنه  قدم أول تتر لمسلسل درامى من خلال "أيوب البحر"، وكان من كلمات العظيم الراحل فؤاد حداد، وألحان مختار السيد، وأخر التترات التى قدمتها كانت فى رمضان 2020 فى مسلسل " ونحب تانى ليه".

وتابع صالح خلال حواره ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:"قائلا: "مرحلة الطفولة شكلت جزء كبير من ملامح شخصيتى، فقد التحقت بالكتاب قبل دخولي المدرسة وحتى سن 16 عاما، وخلال هذه الفترة تربينا فى الكتاب بشكل أقرب للمثالية، والكتاب جعل لدينا شخصية منفردة، وجعلنا أطفال أسوياء، فكنا نتعلم فى الكتاب بجانب القرأن الفن التشكيلى والرياضية فأتذكر أننا تعلمنا كرة الطايرة والسباحة وغيرهم .

وكشف سر بعده عن الغناء وهو فى عمر الـ 13 عاما قال، ألتقيت بالعظيم محمد الموجى عندما كان عمري ثلاثة عشر عاما ونصحنى حيث قال لى : "ماتتكلمش وماتفتحش بقك فى الفترة دى" فى البداية اندهشت من طلبه ولكن أتضح بعد ذلك أن هذا الطلب كان لمصلحتى وربما لو أننى لم أنفذ تلك النصيحة كان سيتغير مصير حياتى، فقد أثبت علميا أن فى فترة التحويل من الطفولة للمراهقة لابد أن تتوقف عن الغناء حتى تحافظ على صوتك، وكانت تلك أغلى نصيحة تلقيتها فى حياتى.

وعن مشهد المرأة الذي قدمه في مسرحية «حزمني يا» قال مازحًا: «كان زمان»، وهي جملة قالها في المسرحية، وقصد بها هنا أنه مضى وقت طويل على هذا العمل، ولن يفعل مثله مرة أخرى، متابعًا:«الله يرحمه عم حسن حسني كان جميل ووقور وبيدي طاقة، الله يرحمه».

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