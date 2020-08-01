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توك شو

مدحت صالح يروى مشهدًا طريفًا مع الراحل حسن حسنى

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:01 ص
مدحت صالح
مدحت صالح
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حمزة شعيب
حكى الفنان مدحت صالح، موقفًا طريفًا بينه وبين الراحل حسن حسني عند غنائه أغنية مؤثرة وحزينة في مسرحية "حزمنى يا"، حيث كان من المقرر أن يسير الراحل بعجلة من واره، ليقوم بالسير أمام مدحت صالح وهو يغني بشكل حزين، مما جعل ملامح مدحت صالح تتحول إلى ضاحكة، وهو أمر لاحظه الجمهور الذي ضحك أيضًا من هذا الوقف.

عن مشهد المرأة الذي قدمه في مسرحية «حزمني يا» قال مازحًا: «كان زمان»، وهي جملة قالها في المسرحية، وقصد بها هنا أنه مضى وقت طويل على هذا العمل، ولن يفعل مثله مرة أخرى، متابعًا:«الله يرحمه عم حسن حسني كان جميل ووقور وبيدي طاقة، الله يرحمه».

وتابع صالح خلال حواره ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:"قائلا: "مرحلة الطفولة شكلت جزء كبير من ملامح شخصيتى، فقد التحقت بالكتاب قبل دخولي المدرسة وحتى سن 16 عاما، وخلال هذه الفترة تربينا فى الكتاب بشكل أقرب للمثالية، والكتاب جعل لدينا شخصية منفردة، وجعلنا أطفال أسوياء، فكنا نتعلم فى الكتاب بجانب القرأن الفن التشكيلى والرياضية فأتذكر أننا تعلمنا كرة الطايرة والسباحة وغيرهم.
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