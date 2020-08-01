على ربيع يغني تتر مسرحية صباحية مباركة يا عريس.. شاهد

شارك علي ربيع متابعية عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو له من تسجيل أغنية مسرحية صباحية مباركة يا عريس.





وعلق علي ربيع على الفيديو قائلا "من تسجيل أغاني مسرحية #صباحيه_مباركه_يا_عريس على بركة الله مستنينكم من يوم الخميس ٦-٨ علي مسرح فندق جراند نيل تاور اخراج استاذ اشرف عبد الباقي تأليف عبد الوهاب وكميز".





وشارك علي ربيع مؤخرا في بطولة مسلسل "عمر ودياب" مع ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.



