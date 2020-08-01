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أصل الحكاية

إعن والبن المقلي.. أكلات صومالية فى عيد الأضحى المبارك

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
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أمينة الدسوقى

بعادات وتقاليد خاصة، يستقبل الصوماليون عيد الأضحى المبارك، حيث يتم شراء الأضاحي قبل أيام العيد فضلا عن شراء الملابس الجديدة، وإعداد الحلوىي والبسكويت والكعك، وغيرها من مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

 

إعداد البسكويت

إعداد الحلوى والبسكويت وغيرها من الحلويات التى يتم صنعها فى المنزل يعد أبرز العادات التى يعمل عليها الصوماليون كل عام  مثل "إعن" نوع آخر من الحلويات المحلية الذيذة، التى يتم تقديمها مع القهوة للضيوف والزوار.

 

صلاة العيد

أما صلاة العيد فهى تتم فى ساحات كبيرة وسط المدينة أو أطرافها  مثل الساحات أو ملاعب الكرة التي تسع لآلاف الأشخاص، وبعد انتهاء الصلاة نجد انصراف الناس لمنازلهم وبدء زيارة الأقارب والأصدقاء.

 

أكلات العيد

خلال العيد تنتشر فى الصومال أكلة البن، وهى عبارة عن حبات البن المقلي بزيت السمسم ويتم خلطه مع "بالعنبولو"، وهي عبارة عن ذرة مخلوطة بالفول المحلي بعد طبخهما جيدا قبل تقديمها ويقدم هذه الوجبة اللذيذة إلى كبار السن من الرجال والنساء على السواء، كما يقدم إلى الشباب من الذكور.

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